أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



من هو القائد الجديد لعمليات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؟ اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



كيفية الصلاة على الكرسي للمريض والحامل .. 6 أخطاء تفسد العبادة كيفية الصلاة على الكرسي .. تعد الصلاة على الكرسي من الأمور المشروعة لـ الحامل أو المريض إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، والوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض..

حجز 8 طلاب لحين ورود تحريات المباحث في واقعة الطالبة بسنت خالد حجزت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي 8 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإليكتروني لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.





كشف عن لاعبي الأهلي المشتبه في إصابتهم بكورونا اشتبه مسؤولو الأهلي في إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وتقرر خضوعهم لمسحة طبية للتأكد من موقفهم قبل خوضهم التدريبات.

