المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة .. تفاصيل أقر المتهم محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله – المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، بالتحقيقات تفصيلياً بارتكابه للواقعة بأن بيت النية على إزهاق روح المجنى عليها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر أمام جامعة المنصورة حتى باغتها وطعنها عدة طعنات وأتبع ذلك بنحرها قاصداً إزهاق روحها، وأضاف بتعرضه الدائم لها وارسال مراسلات إلى ذويها، والتي تضمنت المحادثات المجراة فيما بينهما..

الداخلية تكشف حقيقة تخدير سيدة داخل تاكسي بالإسماعيلية رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (جريمة"شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى) ، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.



فيديو .. احذروا المعصية والإثم في عشر ذي الحجة لـ3 أسباب حذر الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، من المعاصي واللهو والغفلةِ عن اغتنام مواسم الخير والفضل، منوهًا بأنه ما أعظمَ منةَ الله على من أسلم وجهه لله واتبع هُداه، وعمل برضاه، فالله قد شرع لنا ما فيه صلاحنا وما هو خير لنا وما تستقيم به أحوالنا.



علي جمعة يجيب .. ما هي أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة؟ أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة كما أن ليلة القدر هي خير ليالي السنة.



كلية الطب جامعة العريش تعلن بدء الدراسة بكلية الطب صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، خلال العام الدراسي 2022 /2023.



في يوم الجمعة .. دعاء تفريج الهموم وإزالة الكرب يتعرض كثير من المسلمين في حياتهم إلى الهم والكرب والحزن، فيلجأون إلى دعاء تفريج الهموم متضرعين إلى الله بالدعاء في يوم الجمعة ليزيل الله الهم والحزن من عليهم، ولهذا نقدم في هذا التقرير دعاء الهم والحزن يوم الجمعة، وكيفية الخروج من الهم والحزن والكرب.



لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ أمير قطر تميم بن حمد حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل لكم بثًا مباشرًا لمراسم استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



مايكروسوفت تعلن تجسس روسيا على 42 دولة قال تقرير صادر عن شركة "مايكروسوفت"، يوم الأربعاء، إن قراصنة روسا مدعومين من موسكو انخرطوا في "تجسس استراتيجي" على حكومات ومراكز فكر وشركات ومجموعات إغاثة في 42 دولة تدعم كييف.

