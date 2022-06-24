الداخلية تكشف حقيقة تخدير سيدة داخل تاكسي بالإسماعيلية رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (جريمة"شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى) ، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.



كلية الطب جامعة العريش تعلن بدء الدراسة بكلية الطب صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، خلال العام الدراسي 2022 /2023.



المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة .. تفاصيل أقر المتهم محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله – المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، بالتحقيقات تفصيلياً بارتكابه للواقعة بأن بيت النية على إزهاق روح المجنى عليها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر أمام جامعة المنصورة حتى باغتها وطعنها عدة طعنات وأتبع ذلك بنحرها قاصداً إزهاق روحها، وأضاف بتعرضه الدائم لها وارسال مراسلات إلى ذويها، والتي تضمنت المحادثات المجراة فيما بينهما..

مايكروسوفت تعلن تجسس روسيا على 42 دولة قال تقرير صادر عن شركة "مايكروسوفت"، يوم الأربعاء، إن قراصنة روسا مدعومين من موسكو انخرطوا في "تجسس استراتيجي" على حكومات ومراكز فكر وشركات ومجموعات إغاثة في 42 دولة تدعم كييف.



في يوم الجمعة .. دعاء تفريج الهموم وإزالة الكرب يتعرض كثير من المسلمين في حياتهم إلى الهم والكرب والحزن، فيلجأون إلى دعاء تفريج الهموم متضرعين إلى الله بالدعاء في يوم الجمعة ليزيل الله الهم والحزن من عليهم، ولهذا نقدم في هذا التقرير دعاء الهم والحزن يوم الجمعة، وكيفية الخروج من الهم والحزن والكرب.



جامعة الأزهر بشأن أزمة تصريحات مبروك عطية أعلنت جامعة الأزهر، متابعة التصريحات التي صدرت عن أحد الأساتذة، والتي لا تتناسب مع تقدير المؤسسة الأزهرية للمرأة واحترامها لها، والخطوات العملية التي اتخذتها للحفاظ على حقوقها وتعزيز مكانتها وتمكينها من المناصب القيادية بجميع قطاعات الأزهر الشريف، وتقلدها لأرفع المناصب داخل الجامعة.



علي جمعة يجيب .. ما هي أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة؟ أفضل الأذكار في العشر من ذي الحجة .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة كما أن ليلة القدر هي خير ليالي السنة.

