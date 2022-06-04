فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية للعام 2022/2023 تُعلن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية وهي إحدى الجامعات الأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022-2023) اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 4/6/2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة...

تصل 41 درجة فى القاهرة .. ذروة الموجة الحارة السبت قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية شديدة الحرارة ومن الموجات المعتادة في فصل الربيع، موضحا أن ربيع هذا العام اقترب على الانتهاء، كان به اعتدال في درجات الحرارة، والتغيرات المناخية أحيانا يكون لها مردود إيجابي في بعض الفصول.



البداية كانت من مصر .. أميركية "داعشية" تقر بالذنب بدعم تنظيم داعش أعلنت وزارة العدل أن متشددة أميركية متهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".



إطلاق نايل سات 301 بنجاح.. هذه مهام القمر الصناعي المصري الجديد انطلق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 إلى الفضاء بنجاح من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتوقع توهج شمسي أن يضرب الأرض نهاية الأسبوع مسببا عاصفة مغناطيسية أفاد الخبراء بأن توهجا شمسيا قد يضرب الأرض هذا الأسبوع ما يؤدي إلى عاصفة شمسية مغناطيسية أرضية.

فلسطيني يخطف سلاح جندي إسرائيلي .. بالفيديو أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن شابا فلسطينيا خطف سلاح جندي إسرائيلي أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار بجنوب الخليل، ولاذ بالفرار.

