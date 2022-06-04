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جامعة العلمين

فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية للعام 2022/2023

تُعلن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية وهي إحدى الجامعات الأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022-2023) اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 4/6/2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة...

        
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