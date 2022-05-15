نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد عن تسجيل درجات الحرارة 50 درجة مئوية الأيام المقبلة، قائلة: "درجات الحرارة على مدار الأسبوع تتراوح بين 30 و 33 درجة مئوية وقد تتجاوز 40 درجة مئوية فقط في جنوب الصعيد".
قال الزميل الصحفى الفلسطينى على سمودى إنه كان يتواجد برفقة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين فى محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين قبل استشهادها، وكان الجميع يرتدى الخوذ والزى الخاص بالصحفيين.
علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أزمة القارئ الشيخ محمد الطاروطى، قائلا :أتعجب من كل هذه ردود الفعل، وليه كل ده الدنيا مقلوبة علشان الراجل غلط فى آيه أثناء قرآن الفجر باذاعة القرآن الكريم، وخرج للناس واعتذر وقال القرآن غالب وغير مغلوب".
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خسارة فريقه أمام إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
دعاء لجب الرزق الوفير وقت الأزمات «اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».
عندما ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948، لم تكن الإمارات العربية المتحدة موجودة كدولة، حيث كانت هذه أرضًا يكسب فيها الكثيرون رزقهم من صيد السمك أو اللؤلؤ، لكن عائلته كان لها دور فعال في تحويل هذا المكان إلى واحد من أكبر منتجي النفط في العالم.
زعم أحد أقرب المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه بإمكان روسيا تدمير جميع دول حلف الناتو في "نصف ساعة"، في حال اندلعت حرب نووية.
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.
كشفت وزارة الصحة عن خريطة أماكن توفير ألبان الأطفال ذوى الحساسية في عدد من المحافظات بعد وجود شكاوي من الأهالي بنقص الألبان.