مرتضى منصور يقرر مباريات الزمالك من ستاد القاهرة علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خسارة فريقه أمام إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ردده في الصباح .. دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الأزمات دعاء لجب الرزق الوفير وقت الأزمات «اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».



تفاصيل استشهاد الصحفية الفلسطينىة شيرين أبو عاقلة.. فيديو قال الزميل الصحفى الفلسطينى على سمودى إنه كان يتواجد برفقة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين فى محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين قبل استشهادها، وكان الجميع يرتدى الخوذ والزى الخاص بالصحفيين.



القبض على 13 صبيا تحرشوا بسائحتين في الأهرامات كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.



فيديو .. الأرصاد تنفي أرتفاع درجات الحرارة لـ 50 مئوية نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد عن تسجيل درجات الحرارة 50 درجة مئوية الأيام المقبلة، قائلة: "درجات الحرارة على مدار الأسبوع تتراوح بين 30 و 33 درجة مئوية وقد تتجاوز 40 درجة مئوية فقط في جنوب الصعيد".



أبرز المحطات في حيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات عندما ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948، لم تكن الإمارات العربية المتحدة موجودة كدولة، حيث كانت هذه أرضًا يكسب فيها الكثيرون رزقهم من صيد السمك أو اللؤلؤ، لكن عائلته كان لها دور فعال في تحويل هذا المكان إلى واحد من أكبر منتجي النفط في العالم.



خالد الجندي يدافع بقوة عن الشيخ الطاروطى.. فيديو علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أزمة القارئ الشيخ محمد الطاروطى، قائلا :أتعجب من كل هذه ردود الفعل، وليه كل ده الدنيا مقلوبة علشان الراجل غلط فى آيه أثناء قرآن الفجر باذاعة القرآن الكريم، وخرج للناس واعتذر وقال القرآن غالب وغير مغلوب".



خريطة بأماكن توفير ألبان الأطفال .. بعد شكاوى نقصها كشفت وزارة الصحة عن خريطة أماكن توفير ألبان الأطفال ذوى الحساسية في عدد من المحافظات بعد وجود شكاوي من الأهالي بنقص الألبان.

