التعليم العالي يطمئن المصريين عن الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.



أول أيام عيد الفطر المبارك .. معهد الفلك يعلنه صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبـت 29 من رمضان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).



بالفيديو : الأرصاد توجه رسالة هامة لـ طلاب المدارس.. وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة هامة لـ طلاب المدارس، وقالت إن الجميع مطالب بـ ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، أو ارتداء الملابس الصيفية وعليها جاكت.

شيخ الأزهر علي المسلمين الأستعداد لليلة القدر بهذه الطريقة ما هي الصورة التى يجب أن يكون عليها الصائم فى نهار رمضان وليلة القدر؟ سؤال أجاب عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حينما كان يتولى منصب مفتى الجمهورية.



المتحدث العسكري يعلن قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية في سيناء أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الجهود المبذولة في سيناء من مكافحة الإرهاب، وما بُذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها، خلال السنوات الماضية، لا يخفى على أحد ونلمسه جميعاً ، ولم يكن ذلك ممكناً دون إستراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.



بوريس جونسون يتوقع .. روسيا قد تكسب الحرب في أوكرانيا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إن لدى روسيا "إمكانية واقعية" لكسب الحرب في أوكرانيا، ووصف الوضع هناك بأنه "لا يمكن التنبؤ به" في الوقت الحالي.



مهاجماً إبراهيم عيسى: علاء مبارك كفاية استفزاز وجه نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز".

