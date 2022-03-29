ارتفعت أسعار السيارات في مصر متأثرة بزيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وسجل عدد من السيارات زيادات رسمية وغير رسمية (أوفر برايس)، منذ تراجع قيمة الجنيه رسميا في مصر.
نشرت القوات الأوكرانية شريط فيديو يظهر ما قالت إنها لحظات انفجار دبابة روسية، بعدما أصابها صاروخ مضاد للدروع.
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع “إبريل/ يونيه” 2022.
تبدأ المطارات المصرية، خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك في أطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسيير اجراءات الدخول للعمل علي انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.
أمرت السلطات الصحية في بلجيكا يوم الجمعة 8 ابريل بإغلاق مصنع فيريرو الايطالي في الاراضي البلجيكية بعد تحقيقات ربطت بين شوكولاتة كندر التي تنتجها بعشرات الحالات من التسمم بميكروب سالمونيلا.
أفاد مصدر أمنى بأنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة التي ترددت أنباء عن احتواء بعض مكوناتها نسبة من مخدر الحشيش بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعى، وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعد استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة أمر يشغل بال المقبلين على شراء سيارة جديدة، والعديد من المواطنين لا يعرفون قيمة رسوم استخرج رخصة قيادة لأول مرة والحصول عليها.
شهدت سماء السعودية والكويت، ظهور نيزك مشتعل يشبه الكرة النارية الضخمة، إذ رصد مقطع فيديو، مرور نيزك عبر الغلاف الجوي في سماء شبة الجزيرة العربية وتسبب في إضاءتها بتوهج أزرق.