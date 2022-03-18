بعد 60 عاما كشف لغز اختفاء فتاة أمريكية كشفت صدفة لغز اختفاء طفلة أمريكية قبل 60 عاما بعد اختطافها في ظروف غامضة من داخل حديقة جدتها.



شهر رمضان المبارك فلكيا السبت 2 أبريل صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1/4/2022م (يوم الرؤية).



كواليس عودة بيرسي تاو للتدريبات | فيديو كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس عودة بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي للتدريبات بعد ما تردد عن إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.



السلطات الروسية تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى فرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.



اعرف الرأى الشرعي..هل يجوز الصيام النصف من شعبان هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان ، النبي الكريم نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان إِلَّا مَنْ كان يصوم الإثنين والخميس، أو كان يصوم أيامًا بعينها، أو أراد قضاء ما عليه من رمضان السابق، أو غير ذلك من النذور والكفارات، فإنه يجوز صومها، أما النافلة فنهانا؛ استعدادًا لرمضان.



الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان لا شك أن هناك الكثير من الأمور الخفية عن هذه الليلة المباركة ، وإن كان موعد ليلة النصف من شعبان 2022 هو أكثر ما تتسابق عليه مؤشرات البحث على الإنترنت، لما عرف من فضل ليلة النصف من شعبان الذي ينبغي الحرص على اغتنامه، التزامًا بوصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يكن طمعًا في خيرات ونفحات ليلة النصف من شعبان .

تعرف علي فضل قراءة سورة الملك كل ليلة لسورة الملك فضل وثواب عظيم، ويكفي أنه بقراءتها يمنع صاحبها من عذاب القبر ، وورد فى فضائلها بعض الأحاديث الشريفة التى تجعل المسلم يداوم على قراءتها كل ليلة قبل النوم .

