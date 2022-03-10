استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، جاء ذلك نقلا عن التليفزيون السعودي.
«فرحة لم تكتمل»، هى بإيجاز حقيقة بدء خدمة الإنترنت الفضائي في مصر، وهى الخدمة التي تقدمها شركة ستارلينك «Starlink» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المطلقة التي تحرم طليقها من رؤية أبنائه، آثمة شرعًا وكذلك الزوج الذي يفعل ذلك.
انسحب وفد أكاديمي عن جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي فيه.
قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم إجلاء أكثر من 70% من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا حتى الآن، وذلك بالتعاون المستمر قبل وأثناء الأزمة مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية.
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا بأن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.
تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم مساء اليوم الثلاثاء، حيث أثر انقطاع هائل للإنترنت واسع النطاق على بعض خدمات الإنترنت الأكثر شيوعا على الويب حول العالم، مما تسبب في عطل عددا من المواقع الشهيرة من بينها فيسبوك وتويتر وإنستجرام.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
كشفت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة إنجازاتها العسكرية، السبت، في عاشر يوم من الهجوم العسكري الذي تشنه على جارتها أوكرانيا.