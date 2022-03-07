إقلاع طائرتين لبولندا لإعادة طلاب مصريين من أوكرانيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.



حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا كشفت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة إنجازاتها العسكرية، السبت، في عاشر يوم من الهجوم العسكري الذي تشنه على جارتها أوكرانيا.



مرتضى منصور يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر اليمامة بالرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، جاء ذلك نقلا عن التليفزيون السعودي.



إجلاء 70% من المصريين فى أوكرانيا حتى الآن قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم إجلاء أكثر من 70% من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا حتى الآن، وذلك بالتعاون المستمر قبل وأثناء الأزمة مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية.



فيديو.. أنباء بأن الرئيس الأوكراني غادر إلى بولندا أفاد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا بأن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.



الإفتاء تجيب..حكم منع المرأة طليقها من رؤية أبنائه قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المطلقة التي تحرم طليقها من رؤية أبنائه، آثمة شرعًا وكذلك الزوج الذي يفعل ذلك.



شاهد .. انسحاب وفد كويتي من مؤتمر في البحرين احتجاجا على مشاركة إسرائيل انسحب وفد أكاديمي عن جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي فيه.

