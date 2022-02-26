أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.
في ساعات مبكرة من فجر اليوم، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عاجل له، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية، وهذا التوقيت المباغت جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت لحلحة الأزمة الأوكرانية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو قالوا إنها للعملية العسكرية الروسية في دونباس الأوكرانية.
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من أوكرانيا، يظهر اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة دنيبرو.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينج خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.
أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم.
ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أجاب عنه عبر فيديو بثه موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من شخص يقول: يوجد بعض الناس ينكر حادثة الإسراء والمعراج ويتكلمون عنها البعض من السخرية أو نوع من التقليل أو أنها غير موجودة، فما رأي الشرع؟