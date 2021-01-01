طرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو..تفاصيل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، بارت غورمان، هو " رد على الاستفزاز الأمريكي".



أقوى 10 جيوش فى "الناتو" وترتيبها عالميا مع تصاعد نغمة الحرب بين روسيا من ناحية وأمريكا وحلف الناتو من جهة أخرى، فيجب أن نعرف ما هو حلف الناتو وما هى القدرات العسكرية للدول الأعضاء فى الحلف ونقدم لكم فى التقرير التالى بحسب "سبوتنيك" أهم المعلومات عن حلف الناتو والدول الأعضاء بالحلف والترتيب العالمى لجيوش دول حلف الناتو على النحو التالى:



أزهري : رحلة الإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن الكريم .. فيديو ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أجاب عنه عبر فيديو بثه موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من شخص يقول: يوجد بعض الناس ينكر حادثة الإسراء والمعراج ويتكلمون عنها البعض من السخرية أو نوع من التقليل أو أنها غير موجودة، فما رأي الشرع؟



تحفة لينوفو تقدم مميزات خارقة للجيمرز قدمت شركة لينوفو Lenovo، أحد أغرب هواتف الجيمينج في السوق، والذي يقدم مواصفات قوية للغاية تجعله ينافس أقوى هواتف الألعاب الرائدة في السرعة والأداء.

علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى بعد تصريحاته عن الأسراء والمعراج علق نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة "الإسراء والمعراج".



طرح رحلات للعامة لزيارة الفضاء هذا العام.سعر التذكرة 450 ألف دولار. أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك" للسياحة الفضائية فتح الباب أمام العامة لشراء تذاكر لرحلة تستغرق بضع دقائق إلى الفضاء حدد سعرها بـ450 ألف دولار.

بطاقات ائتمان فيزا مقبولة في موقع أمازون من جميع أنحاء العالم توصلت شركة أمازون إلى اتفاق مع شركة فيزا لقبول بطاقات الائتمان الخاصة بها عبر شبكتها، منهية المواجهة التي هددت بتعطيل مدفوعات التجارة الإلكترونية وتوجيه ضربة لمعالج المدفوعات في الولايات المتحدة.

«الأرصاد» تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



قبل مواجهة المنتخب المصري نظيره السنغالي.. الكاف" يوافق على طلب الاتحاد المصري أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.



أسعار «مرسيدس E200» في سوق المستعمل | تبدأ من 65 ألف جنيه في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتفاقم أزمة الأوفر برايس، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.