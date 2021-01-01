قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، بارت غورمان، هو " رد على الاستفزاز الأمريكي".
مع تصاعد نغمة الحرب بين روسيا من ناحية وأمريكا وحلف الناتو من جهة أخرى، فيجب أن نعرف ما هو حلف الناتو وما هى القدرات العسكرية للدول الأعضاء فى الحلف ونقدم لكم فى التقرير التالى بحسب "سبوتنيك" أهم المعلومات عن حلف الناتو والدول الأعضاء بالحلف والترتيب العالمى لجيوش دول حلف الناتو على النحو التالى:
ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أجاب عنه عبر فيديو بثه موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من شخص يقول: يوجد بعض الناس ينكر حادثة الإسراء والمعراج ويتكلمون عنها البعض من السخرية أو نوع من التقليل أو أنها غير موجودة، فما رأي الشرع؟
قدمت شركة لينوفو Lenovo، أحد أغرب هواتف الجيمينج في السوق، والذي يقدم مواصفات قوية للغاية تجعله ينافس أقوى هواتف الألعاب الرائدة في السرعة والأداء.
علق نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة "الإسراء والمعراج".
أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك" للسياحة الفضائية فتح الباب أمام العامة لشراء تذاكر لرحلة تستغرق بضع دقائق إلى الفضاء حدد سعرها بـ450 ألف دولار.
توصلت شركة أمازون إلى اتفاق مع شركة فيزا لقبول بطاقات الائتمان الخاصة بها عبر شبكتها، منهية المواجهة التي هددت بتعطيل مدفوعات التجارة الإلكترونية وتوجيه ضربة لمعالج المدفوعات في الولايات المتحدة.
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.
في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتفاقم أزمة الأوفر برايس، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.
قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.