قبل مواجهة المنتخب المصري نظيره السنغالي.. الكاف" يوافق على طلب الاتحاد المصري أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.



طرح رحلات للعامة لزيارة الفضاء هذا العام.سعر التذكرة 450 ألف دولار. أعلنت شركة "فيرجن جالاكتيك" للسياحة الفضائية فتح الباب أمام العامة لشراء تذاكر لرحلة تستغرق بضع دقائق إلى الفضاء حدد سعرها بـ450 ألف دولار.

أسعار «مرسيدس E200» في سوق المستعمل | تبدأ من 65 ألف جنيه في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتفاقم أزمة الأوفر برايس، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.

وزير التعليم العالي يحسم مواعيد بداية الدراسة ومواعيد الامتحانات قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.



طرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو..تفاصيل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، بارت غورمان، هو " رد على الاستفزاز الأمريكي".



تحفة لينوفو تقدم مميزات خارقة للجيمرز قدمت شركة لينوفو Lenovo، أحد أغرب هواتف الجيمينج في السوق، والذي يقدم مواصفات قوية للغاية تجعله ينافس أقوى هواتف الألعاب الرائدة في السرعة والأداء.