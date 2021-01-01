قال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كأس العالم للأندية يجب أن تقام بمشاركة أندية أكثر.
ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة سبع أندية بواقع بطل الدوري المحلي للبلد التي تستضيف البطولة، وستة أبطال للقارات.
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن تصريحات إثيوبيا غريبة، بشأن تدخل مصر فى شئونها الداخلية، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث شيء فى إثيوبيا يقولون مصر، وأنه فى 2018 قالوا نفس الكلام.
حكم ترك الدعاء لتأخر الإجابة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم من يعرض عن الدعاء لأنه لم يستجاب له ” ومن جانبه قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم الدعاء لتأخر الإجابة فيقول “: قَدْ دعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْد ذَلِكَ، ويَدَعُ الدُّعَاءَ ”.
الباراسيتامول عقار مسكن وله شهرة واسعة على مستوى العالم وذلك لفاعليته فى تسكين الألم كما أن تناوله آمن على الصحة.
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ”الضبعة”.
رد الكاتب والصحفي المصري، أحمد الصاوى، رئيس تحرير جريدة “صوت الأزهر”، على إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب حول العنف الأسري (ضرب الزوجات).
وأعادت الصحيفة نشر تصريحات سابقة لشيخ الأزهرأحمد الطيب، منذ 3 سنوات، ويقدم فيها الإمام اجتهادا فقهيا واضحا لمنع ضرب الزوجات وتحريمه وتقييده بالقانون.
وجهت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، أسفرت عن ضبط عددًا من القضايا خلال أسبوع، ساهمت في خلق أجواء آمنة، جاء أبرزها:
نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس.
كشفت وزارة الداخلية السعودية، مواصفات، الجواز الجديد والذي صمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.
حُثّ مستخدمو "أندرويد" على البحث عن عملية احتيال جديدة تستخدم إصدارا مزيفا من متصفح الويب Chrome الشهير لسرقة الصور الخاصة والشخصية.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير 2022 والذي شهد تقدم منتخب مصر 11 مركزًا.