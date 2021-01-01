إنفاتينو: كأس العالم للأندية يجب أن تكون بمشاركة أندية أكثر قال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كأس العالم للأندية يجب أن تقام بمشاركة أندية أكثر.

ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة سبع أندية بواقع بطل الدوري المحلي للبلد التي تستضيف البطولة، وستة أبطال للقارات.



خبير مائي .. سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن تصريحات إثيوبيا غريبة، بشأن تدخل مصر فى شئونها الداخلية، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث شيء فى إثيوبيا يقولون مصر، وأنه فى 2018 قالوا نفس الكلام.



دار الإفتاء..حكم ترك الدعاء لتأخر الإجابة حكم ترك الدعاء لتأخر الإجابة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم من يعرض عن الدعاء لأنه لم يستجاب له ” ومن جانبه قال الدكتور احمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم الدعاء لتأخر الإجابة فيقول “: قَدْ دعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْد ذَلِكَ، ويَدَعُ الدُّعَاءَ ”.



مخاطر الباراسيتامول على القلب..دراسات حديثة الباراسيتامول عقار مسكن وله شهرة واسعة على مستوى العالم وذلك لفاعليته فى تسكين الألم كما أن تناوله آمن على الصحة.



تفاصيل.. للحصول علي فرصة لدراسة الماجستير في روسيا أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ”الضبعة”.



الأزهر يفتح النار على عمرو أديب بعد حلقة العنف الأسري رد الكاتب والصحفي المصري، أحمد الصاوى، رئيس تحرير جريدة “صوت الأزهر”، على إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب حول العنف الأسري (ضرب الزوجات).

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات سابقة لشيخ الأزهرأحمد الطيب، منذ 3 سنوات، ويقدم فيها الإمام اجتهادا فقهيا واضحا لمنع ضرب الزوجات وتحريمه وتقييده بالقانون.



حصاد وزارة الداخلية في أسبوع .. 10 ضربات أمنية وجهت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، أسفرت عن ضبط عددًا من القضايا خلال أسبوع، ساهمت في خلق أجواء آمنة، جاء أبرزها:



بالفيديو.. إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس.



مواصفات جواز السفر السعودي الجديد كشفت وزارة الداخلية السعودية، مواصفات، الجواز الجديد والذي صمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.



لسرقة الصور الشخصية هجوم يستهدف هواتف ”أندرويد” حُثّ مستخدمو "أندرويد" على البحث عن عملية احتيال جديدة تستخدم إصدارا مزيفا من متصفح الويب Chrome الشهير لسرقة الصور الخاصة والشخصية.