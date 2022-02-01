وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإنه أثناء احتراق المنزل المثير للجدل في مدينة بورسلم البريطانية ظل الناس يرددون أنه تم تحرير الأرواح الساكنة للمنزل من خلال تصاعد الوجوه الشيطانية مع الأدخنة.
أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم السبت، بإلقاء القبض على منفذ الهجوم الأخير الذي استهدف مطار بغداد.
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.
أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في مصر، أن الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، كان قبل وفاته يستعد لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.
تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل، لمتابعه مباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
هل يجوز للمراة الامتناع عن خدمة زوجها وأهله ؟، وهل خدمته فرض عليها؟ ، لاشك أنه من المسائل الشائكة، التي يبحث عنها الكثيرون، وتبدو أهمية الاستفهام عن هل يجوز للمراة الامتناع عن خدمة زوجها وأهله ؟، باعتبار إجابته هي أحد وسائل فض النزاع...
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الانتشار السريع لإصابات كورونا من خصائص متحور أوميكرون، ويزيد من قدرته على العدوى، وهذه السرعة ليست فى فيروس كورونا نفسه، موضحا أن كورونا يستطيع..
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ، مع صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أعلنت شركة جوجل الأربعاء، عن إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي، جاء ذلك بعد انتقادات للتحديث الجديد.