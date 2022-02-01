مسكون بالأشباح ..رصد وجوه شيطانية أثناء احتراق منزل مثير للجدل وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإنه أثناء احتراق المنزل المثير للجدل في مدينة بورسلم البريطانية ظل الناس يرددون أنه تم تحرير الأرواح الساكنة للمنزل من خلال تصاعد الوجوه الشيطانية مع الأدخنة.



العراق يكشف هوية منفذ هجوم مطار بغداد أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، اليوم السبت، بإلقاء القبض على منفذ الهجوم الأخير الذي استهدف مطار بغداد.



الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.



الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ووصية الصحفي ياسر رزق قبل وفاته المفاجئة أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم في مصر، أن الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، كان قبل وفاته يستعد لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.



موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي يوم السبت المقبل، لمتابعه مباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



هل يجوز للمراة الامتناع عن خدمة زوجها وأهله؟.. 33 حقيقة ينبغي معرفتها هل يجوز للمراة الامتناع عن خدمة زوجها وأهله ؟، وهل خدمته فرض عليها؟ ، لاشك أنه من المسائل الشائكة، التي يبحث عنها الكثيرون، وتبدو أهمية الاستفهام عن هل يجوز للمراة الامتناع عن خدمة زوجها وأهله ؟، باعتبار إجابته هي أحد وسائل فض النزاع...

عوض تاج الدين: أوميكرون لن يكون الأخير وهناك دول بها تحورات جديدة غير معلنة أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الانتشار السريع لإصابات كورونا من خصائص متحور أوميكرون، ويزيد من قدرته على العدوى، وهذه السرعة ليست فى فيروس كورونا نفسه، موضحا أن كورونا يستطيع..