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جامعة القاهرة

افتتاح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة.. اليوم

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، اليوم الاربعاء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، يكون شعاره "جامعة متاحة كليًا" تحقق مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص للطلاب..

         
استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم /الأربعاء/، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 19 يناير 2022، تراجعا طفيفاً على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".
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