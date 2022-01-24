افتتاح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة.. اليوم يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، اليوم الاربعاء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، يكون شعاره "جامعة متاحة كليًا" تحقق مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص للطلاب..

تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة لإدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورا تحذيريا، جديدًا حول الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الأربعاء والخميس، القادمين.



فى حالة فقد الكارت.. خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بديلا عن العدادات التقليدية ، ويتم دفع فاتورة كهرباء العداد مسبوق الدفع من خلال كارت شحن يتم شحنه مسبقا .

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن موعد مسابقة تعيين 30 ألف معلم مؤكدا انه سيكون ستبدأ العام المقبل مع السنة المالية الجديدة.



خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الحصول على موافقة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية على منحه خطابا رسميا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجارى الدولى لمدة طويلة مستندا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة..

بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه دمر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء.

