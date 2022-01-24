يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، اليوم الاربعاء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، يكون شعاره "جامعة متاحة كليًا" تحقق مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص للطلاب..
أعلنت شركة جوجل الأربعاء، عن إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي، جاء ذلك بعد انتقادات للتحديث الجديد.
أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة لإدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورا تحذيريا، جديدًا حول الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الأربعاء والخميس، القادمين.
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بديلا عن العدادات التقليدية ، ويتم دفع فاتورة كهرباء العداد مسبوق الدفع من خلال كارت شحن يتم شحنه مسبقا .
كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن موعد مسابقة تعيين 30 ألف معلم مؤكدا انه سيكون ستبدأ العام المقبل مع السنة المالية الجديدة.
نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الحصول على موافقة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية على منحه خطابا رسميا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجارى الدولى لمدة طويلة مستندا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة..
أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه دمر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء.
أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن عطاء الله فى الدنيا ليس مقياسا لحبه للعبد، مشيراً إلى أن قارون أعطاه الله الدنيا مع ظلمه وبغيه.