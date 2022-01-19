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أسرار قول الحمد لله

أسرار قول الحمد لله .. كلمات عظيمة كأنك حمدت الله بجميع المحامد

أسرار قول الحمد لله.. يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسرار قول الحمد لله، وهل هنك دعاء تقوله كأن الإنسان قد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.

       
سقوط أمطار مستمر اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار مستمر اليوم على القاهرة وعدد من المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على شمال البلاد والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.
السياح القادمين من روسيا

مصر تفرض إجراء جديدا على السياح القادمين من روسيا

قالت شركة سياحة روسية إن مصر عدلت إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها في ظل انتشار المتحور أوميكرون في العالم.
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