أسرار قول الحمد لله .. كلمات عظيمة كأنك حمدت الله بجميع المحامد أسرار قول الحمد لله.. يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسرار قول الحمد لله، وهل هنك دعاء تقوله كأن الإنسان قد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.



فيديو.. تفاصيل قرار النائب العام بإحالة 5 متهمين للجنايات فى قضية بسنت خالد بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة من إعداد محمود جلال، تقديم رغدة بكر، عن تفاصيل أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة...

بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب" كشفت الحكومة الإسرائيلية حقيقة المزاعم التي تحدثت عن زيارة محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تل أبيب.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

