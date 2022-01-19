أسرار قول الحمد لله.. يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أسرار قول الحمد لله، وهل هنك دعاء تقوله كأن الإنسان قد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.
بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة من إعداد محمود جلال، تقديم رغدة بكر، عن تفاصيل أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة...
حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.
كشفت الحكومة الإسرائيلية حقيقة المزاعم التي تحدثت عن زيارة محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تل أبيب.
أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.