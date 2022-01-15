بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



يصاحبها تساقط الثلوج.. كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب البلاد أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بداية من اليوم بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب



رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.



هجوم من أسراب من الخنافس علي مدينة في الأرجنتين هاجمت أسراب من مكون من ملايين الخنافس إلى مدينة سانتا إيزابيل في الأرجنتين ، مما تسبب في دمار وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات.

