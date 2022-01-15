يصاحبها تساقط الثلوج.. كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب البلاد أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بداية من اليوم بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا ، هل هي وصية نبوية؟ وهل من جملة الوصايا النبوية أنه –صلى الله عليه وسلم- حث على إطفاء الأنوار في الليل وغلق الأبواب والنوافذ وقت المغرب خاصة عند النوم، فلقد سمعنا أنه يتعين علينا إطفاء الأنوار ..

رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

