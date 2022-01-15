رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.



لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا ، هل هي وصية نبوية؟ وهل من جملة الوصايا النبوية أنه –صلى الله عليه وسلم- حث على إطفاء الأنوار في الليل وغلق الأبواب والنوافذ وقت المغرب خاصة عند النوم، فلقد سمعنا أنه يتعين علينا إطفاء الأنوار ..

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



هجوم من أسراب من الخنافس علي مدينة في الأرجنتين هاجمت أسراب من مكون من ملايين الخنافس إلى مدينة سانتا إيزابيل في الأرجنتين ، مما تسبب في دمار وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات.



يصاحبها تساقط الثلوج.. كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب البلاد أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بداية من اليوم بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب

