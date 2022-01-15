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أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

       
طبيب الإبراشي

زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

يبدو أن أزمة وفاة وائل الإبراشي مازالت قائمة، إذ نشر الشاعر عبد الله حسن زوج غادة رجب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ما أثير حول الأزمة، بعد ما أثارته زوجته حول الخطأ الطبي الذي تعرض له على يد الطبيب شريف عباس المعالج له.
محمد الأمين

تداول صور غرفة نوم محمد الأمين داخل دار يتيمات بني سويف.. والمتهم يرد "فيديو"

يبدو أن قضية محمد الأمين رجل الأعمال المعروف ستتكشف خباياها بمرور الوقت، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة غرفة نوم رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات يتيمات...
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