أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



حبس متهم جديد في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بكفر الزيات أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس متهم جديد في واقعة الفتاة "بسنت" ضحية واقعة الصور المفبركة...

مظاهرات في هولندا بسبب إجراءات كورونا.. فيديو تظاهر مئات الأشخاص في هولندا، مساء اليوم الأحد، اعتراضًا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.



رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.



"السياحة والآثار": انطلاق رحلات العمرة بداية من شهر رجب اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري..