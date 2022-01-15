"السياحة والآثار": انطلاق رحلات العمرة بداية من شهر رجب اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري..

مظاهرات في هولندا بسبب إجراءات كورونا.. فيديو تظاهر مئات الأشخاص في هولندا، مساء اليوم الأحد، اعتراضًا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

حبس متهم جديد في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بكفر الزيات أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس متهم جديد في واقعة الفتاة "بسنت" ضحية واقعة الصور المفبركة...