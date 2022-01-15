قالت دار الإفتاء إنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك.
أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس متهم جديد في واقعة الفتاة "بسنت" ضحية واقعة الصور المفبركة...
تظاهر مئات الأشخاص في هولندا، مساء اليوم الأحد، اعتراضًا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.
أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على منتخب غينيا بيساو 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.
حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.