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دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء : يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى

قالت دار الإفتاء إنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك.

       
سعر الدولار اليوم السبت 15 - 1 - 2022

سعر الدولار اليوم السبت 15 - 1 - 2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 15 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.
شدوى عصام الحضري

مفاجأة.. شدوى عصام الحضري لم تتهم فرد الأمن بضربها

قال أشرف عبد العزيز محامي شدوي نجلة حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري، أن موكلته ليس لها علاقة بواقعة المشاجرة التي حدثت بين مجموعة شباب وفرد أمن أمام أحد الكامبوندات السكنية في الشيخ زايد.
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