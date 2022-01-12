بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول فوز في كأس إفريقيا (فيديو) حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على منتخب غينيا بيساو 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.



هدى عبد الناصر تكشف أسراراً خطيرة وجديدة عن نكسة يونيو كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، مؤكدة أن والدها توقع العدوان الإسرائيلي على مصر يوم 2 يونيو، وأنه سيكون في 5 يونيو وهو ما حدث بالفعل.



دار الإفتاء : يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى قالت دار الإفتاء إنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك.



أمواج تسونامي تضرب أجزاء من اليابان .. والسلطات تحذر أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن موجات تسونامي ضربت أجزاء من اليابان بسبب ثوران بركان تحت البحر بالقرب من أرخبيل تونجا.

