أمواج تسونامي تضرب أجزاء من اليابان .. والسلطات تحذر أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن موجات تسونامي ضربت أجزاء من اليابان بسبب ثوران بركان تحت البحر بالقرب من أرخبيل تونجا.



هدى عبد الناصر تكشف أسراراً خطيرة وجديدة عن نكسة يونيو كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، مؤكدة أن والدها توقع العدوان الإسرائيلي على مصر يوم 2 يونيو، وأنه سيكون في 5 يونيو وهو ما حدث بالفعل.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



كارتيرون يرحب بتعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بفكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.



آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. لن يمر المغرب حتى يستجاب لك آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. يبحث كثير من الناس في يوم الجمعة كيوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، عن كلمات أو آيات من شأنها أن تحقق لهم ما يرجون من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل..