كارتيرون يرحب بتعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بفكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. لن يمر المغرب حتى يستجاب لك آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. يبحث كثير من الناس في يوم الجمعة كيوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، عن كلمات أو آيات من شأنها أن تحقق لهم ما يرجون من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل..

هدى عبد الناصر تكشف أسراراً خطيرة وجديدة عن نكسة يونيو كشفت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عن أسرار ما قبل خطاب تنحي الزعيم جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967، مؤكدة أن والدها توقع العدوان الإسرائيلي على مصر يوم 2 يونيو، وأنه سيكون في 5 يونيو وهو ما حدث بالفعل.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.