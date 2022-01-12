بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. لن يمر المغرب حتى يستجاب لك آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. يبحث كثير من الناس في يوم الجمعة كيوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، عن كلمات أو آيات من شأنها أن تحقق لهم ما يرجون من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل..

بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي أفادت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد لهجوم، فجر اليوم الجمعة.





العقوبة المتوقعة للطبيب المتهم بمقتل وائل الإبراشي في حال إدانته أشار أستاذ القانون الجنائي في مصر عماد الفقي إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة "القتل الخطأ" إذا ثبتت إدانته.



إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا تعرض 6 لاعبين بصفوف منتخب تونس إلى الإصابة بفيروس كورونا عقب الخضوع إلى مسحة طبية اليوم الجمعة فى الكاميرون.

