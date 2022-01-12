آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. لن يمر المغرب حتى يستجاب لك آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. يبحث كثير من الناس في يوم الجمعة كيوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، عن كلمات أو آيات من شأنها أن تحقق لهم ما يرجون من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل..

إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا تعرض 6 لاعبين بصفوف منتخب تونس إلى الإصابة بفيروس كورونا عقب الخضوع إلى مسحة طبية اليوم الجمعة فى الكاميرون.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



ننشر أقول فرد أمن بعد تعديه على بنت عصام الحضري بالشيخ زايد تواصل النيابة العامة في الشيخ زايد تحقيقاتها في مشاجرة ابنة عصام الحضري وصديقيها مع فرد أمن بكومبوند عقب خلاف على ركن سياراتهم.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

تحذيرات بالجزائر من تفشي سلالة أوميكرون على نطاق واسع في البلاد حذر مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار من أن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين القادمين".

