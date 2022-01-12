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أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

         
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 9 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

تتعرض الإسكندرية، لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، قبل ساعات من بدء نوة «الفيضة الكبرى».
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