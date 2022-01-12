7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار..

تحذيرات بالجزائر من تفشي سلالة أوميكرون على نطاق واسع في البلاد حذر مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار من أن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين القادمين".



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا تعرض 6 لاعبين بصفوف منتخب تونس إلى الإصابة بفيروس كورونا عقب الخضوع إلى مسحة طبية اليوم الجمعة فى الكاميرون.



لمدة يومين.. غلق جزئي بشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توسعة الدائري أعلنت إدارة مرور الجيزة، إجراء عملية غلق جزئي بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائرى لمدة يومين لتركيب الكمر المعدني الخاص بأعمال توسعة الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

