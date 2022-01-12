السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



شاهد .. لحظة الهجوم بـ الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد أفادت مصادر عراقية، بأنه قد تم إطلاق صاروخين على الأقل على السفارة الأمريكية في وسط بغداد، وكلاهما أسقط دون التسبب في إصابات أو أضرار.



7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار..

لمدة يومين.. غلق جزئي بشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توسعة الدائري أعلنت إدارة مرور الجيزة، إجراء عملية غلق جزئي بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائرى لمدة يومين لتركيب الكمر المعدني الخاص بأعمال توسعة الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك تواجد رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس بزيارة لأروقة النادي.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.