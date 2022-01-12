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مزايا ذهبية لذكر الله

7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها

فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار..

         
رئيس الوزراء

بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

نشرت الجريدة الرسمية قرارات من 1 الى 9 لسنة 2022 بشان اسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات اخرى دون إذن الدولة المصرية .
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 9 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
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