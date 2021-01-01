الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم الحاسمة كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.



مزيج بين "دلتا" و"أوميكرون".. اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا اكتشف فريق علماء في قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا تعد "مزيجا" من متحوري "دلتا" و"أوميكرون" اللذين أثارا "تسونامي" إصابات بالمرض.



دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر دعاء يوم الجمعة .. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.