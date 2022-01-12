رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك تواجد رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس بزيارة لأروقة النادي.



7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار..

بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين نشرت الجريدة الرسمية قرارات من 1 الى 9 لسنة 2022 بشان اسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات اخرى دون إذن الدولة المصرية .



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.

