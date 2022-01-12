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قضية فساد وزارة الصحة

التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في قضية فساد وزارة الصحة وحسم الجدل حول الوزيرة

كشفت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة في مصر، أن المتهمين، ومن بينهم طليق وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين، مستخدمين الطليق مقابل رشوة لاستعمال نفوذه.

         
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، مشددا: "علشان نقدر نتحرك..
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 9 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
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