الإفتاء: يجوز الصلاة بالميكب ولكن بشرط الحكم الشرعى فى وضع الميكب والصلاة به ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في قضية فساد وزارة الصحة وحسم الجدل حول الوزيرة كشفت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة في مصر، أن المتهمين، ومن بينهم طليق وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين، مستخدمين الطليق مقابل رشوة لاستعمال نفوذه.



الاتحاد المصري يعلن تشخيص إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح أجرى الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح الأشعة للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرضا لها.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

