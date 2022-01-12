بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

الاتحاد المصري يعلن تشخيص إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح أجرى الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح الأشعة للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرضا لها.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



السيسي: نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. ونستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لـ الدول الأُخرى، قائلاً: "عندنا في مصر.. لا نتدخل في شئون الدول، وندعو دائماً إلى عدم تدخل الآخرين في شئوننا، حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا بعيداً عن النزاع والاقتتال بشكل أو بآخر".



دعاء لراحة البال.. 7 كلمات رددها يصلح حالك الدعاء .. الكثير منا تأتي عليه أوقات ضيق وكرب ، وتتزايد عليه الهموم، ولا ملجأ له إلا الله، ولا عليه سوى أن يصلي ركعتين..

راكب يقتحم كابينة طائرة أمريكية ويحاول القفز من نافذتها.. فيديو قالت شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" إن راكبا تسبب بضجة وتأخير رحلة في مطار هندوراس، عندما اقتحم كابينة القيادة وفتح نافذتها محاولا القفز للخارج، وألحق أضرارا كبيرة بها.

