دعاء لراحة البال.. 7 كلمات رددها يصلح حالك الدعاء .. الكثير منا تأتي عليه أوقات ضيق وكرب ، وتتزايد عليه الهموم، ولا ملجأ له إلا الله، ولا عليه سوى أن يصلي ركعتين..

الاتحاد المصري يعلن تشخيص إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح أجرى الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح الأشعة للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرضا لها.



البرازيل تغرق فى الفيضان.. وإجلاء آلاف الأشخاص من المنازل شهدت البرازيل حالة من الغرق بسبب فيضانات عارمة ضربت 19 مدينة، حيث قامت السلطات بإجلاء المواطنين، وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين

السيسي: نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. ونستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لـ الدول الأُخرى، قائلاً: "عندنا في مصر.. لا نتدخل في شئون الدول، وندعو دائماً إلى عدم تدخل الآخرين في شئوننا، حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا بعيداً عن النزاع والاقتتال بشكل أو بآخر".



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.

