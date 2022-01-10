أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



شوبير: غياب بانون عن الأهلى فى كأس العالم.. والفحوصات تحدد مدة الغياب أكد الإعلامى أحمد شوبير أن المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى سيغيب عن المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لما عرفت قصة استبعاد بدر بانون من منتخب المغرب...

السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



البرازيل تغرق فى الفيضان.. وإجلاء آلاف الأشخاص من المنازل شهدت البرازيل حالة من الغرق بسبب فيضانات عارمة ضربت 19 مدينة، حيث قامت السلطات بإجلاء المواطنين، وأطلقت حكومة ولاية باهيا والحكومة الفدرالية عملية مشتركة بمشاركة أفراد وطائرات ومعدات لإغاثة السكان المحاصرين

بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

نقابة الأطباء تطالب النائب العام بالتحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ.