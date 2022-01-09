بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

رسالة نارية من رئيس الاتحاد السكندري إلى عمار حمدي وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



دعاء لراحة البال.. 7 كلمات رددها يصلح حالك الدعاء .. الكثير منا تأتي عليه أوقات ضيق وكرب ، وتتزايد عليه الهموم، ولا ملجأ له إلا الله، ولا عليه سوى أن يصلي ركعتين..

السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



بعد حادثة بسنت ..شخصية مشهورة تستغيث بعد نشر صورها في مواقع إباحية (فيديو) كشفت المذيعة المصرية آلاء عبد العزيز، عن نشر أشخاص مجهولين أرقام هواتفها وصورها عبر المواقع الإباحية، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لابتزازها.



السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت 4.778 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

