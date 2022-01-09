هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟.. الإفتاء تجيب هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



من هو القائد الجديد لعمليات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؟ اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف استيقظ سكان مدينتي حلوان و15 مايو، اليوم الأحد، على حادث الدائري الأوسطي الجديد بمنطقة نفق الأوتوستراد.



جبهة تيجراي تتهم إريتريا بالهجوم على قواتها اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تسيطر على معظم إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، اليوم الأحد، إريتريا بالهجوم على قواتها.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



رسالة نارية من رئيس الاتحاد السكندري إلى عمار حمدي وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

