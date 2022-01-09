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أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021

أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

       
طائرة مصرية تتعرض لحادث

طائرة مصرية تتعرض لحادث في تونس

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه بسبب سوء الأحوال الجوية فى تونس تعرضت إحدى طائرات الشركة لحادث في الجو.
دجال فيصل

"دجال فيصل" أمام المحكمة وخبراء يفسرون تفشي الظاهرة

نظرت محكمة مصرية في محافظة الجيزة، يوم السبت، في الاستئناف المقدم ممن بات يعرف بـ "دجال فيصل"، على حكم حبسه عامًا، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كان المتهم يستغل ضحاياه..
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