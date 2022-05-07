نصائح من الصحة العالمية لتجنب الإصابة بجدري القرود تتزايد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في المملكة المتحدة وخارجها، حيث تم تأكيد 20 إصابة في المملكة المتحدة حتى الآن ومن المتوقع الإعلان عن المزيد، وتم العثور على أكثر من 80 حالة في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة والآن أستراليا.



أمين الفتوى يجيب l عدد المرات التي أصلي بها على النبي حتى يستجاب الدعاء ما عدد المرات التي أصلي بها على النبي حتى يستجاب الدعاء وما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟ سؤال ورد لدار الإفتاء.



أول تعليق رسمي من الصحة ..بشأن موقف مصر من الإصابات بجدري القرود أكدت وزارة الصحة والسكان، متابعتها بشكل دقيق للوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس "جدري القرود" الذي انتشر في عدد من الدول الأوروبية، مشددة على أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بالفيروس.



"واتس آب": تطبيقنا سيُحظر من هذه الهواتف قريبا تخطط شركة "واتس آب" لإيقاف دعمها عن عدد من هواتف "آبل" قريبا، حيث لن يعمل تطبيقها في الأجهزة التي تعتمد إصدارات محددة من نظام التشغيل iOS.

بنكا الأهلي ومصر يعلنان إيقاف شهادات 18 % قرر كل من بنكى الأهلي المصري ومصر إيقاف شهادات الـ 18 % بعد أن حققت المستهدف منها بواقع 750 مليار جنيه لدى البنكين .

جهود أمنية لضبط مرتكبي جريمة قتل شاب في وضح النهار بالمنوفية سادت حالة من الذعر بين أبناء مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية عقب مقتل شاب في وسط الشارع العمومي بطلقات نارية أطلقها آخر عليه.



القصة كاملة .. أين ذهبت أموال مستريحي أسوان؟ l فيديو جراف مستريح أسوان .. على مدار الأسبوع الماضي انكشفت للرأي العام أكبر قضية نصب في تاريخ مصر، أبطالها 4 نصابين من أسوان، أطلق عليهم الأهالي وعرفوا إعلاميا بـ “المستريحين الـ 4”.



بوش الابن يفضح حقيقة ما جرى فى غزو العراق.. فيديو أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



شاهدوا أول خسوف كلي للقمر و"قمر الدم" تشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين 16 مايو خسوفا كليا للقمر وسيكون مشاهدا بشكلي كلي في وسط وغرب أفريقيا، وسيحظى سكان المغرب والجزائر بأفضل مشاهدة للخسوف، الذي يمثل أول بدر عملاق في العام 2022.