تفاصيل 6 ساعات من الغزو..خسائر الجيشين الروسي والأوكراني. في ساعات مبكرة من فجر اليوم، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عاجل له، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية، وهذا التوقيت المباغت جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت لحلحة الأزمة الأوكرانية



متى تبدأ ليلة النصف من شعبان تعرف علي فضلها تبدأ ليلة النصف من شعبان مع غروب ليلة شمس يوم الرابع عشر من شعبان وتنتهي مع بزوغ فجر يوم الخامس عشر، ليلة النصف من شعبان لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، ففي ليلة النصف من شعبان تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في العام الثاني من الهجرة النبوية، بعد أن قضى المسلمون قرابة ستة عشر شهرًا يصلون تجاه المسجد الأقصى..

اتفاق روسي أوكراني على وقف إطلاق نار "محتمل" ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مفاوض أوكراني في المحادثات التي جرت مع النظراء الروس في بيلاروسيا، يوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على "وقف محتمل" لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.



قصة سلاح خارق تمتلكه روسيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد استخدام روسيا مدفعًا جويًّا "كهرومغناطيسي" في سماء أوكرانيا بهدف شل حركة الطيران والاتصالات والتمكن من إسقاط الأهداف المعادية.



أسباب تمنع بايدن من إرسال قوات أميركية لأوكرانيا أشارت شبكة "بي بي سي" BBC البريطانية، في تقرير مفصل، إلى عدة أسباب قد تمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من إرسال قوات إلى أوكرانيا، وسط العملية العسكرية الروسية التي بدأت منذ الخميس.



بالفيديو.. بدا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو قالوا إنها للعملية العسكرية الروسية في دونباس الأوكرانية.



ملخص مكالمة بوتين مع الرئيس الصيني وبشار الأسد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينج خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية.



أزهري : رحلة الإسراء والمعراج ثابتة بنص القرآن الكريم .. فيديو ورد سؤال إلى الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أجاب عنه عبر فيديو بثه موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من شخص يقول: يوجد بعض الناس ينكر حادثة الإسراء والمعراج ويتكلمون عنها البعض من السخرية أو نوع من التقليل أو أنها غير موجودة، فما رأي الشرع؟



شاهد .. اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من أوكرانيا، يظهر اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة دنيبرو.



عالم أزهري يجيب ..طلقها شفويًا ولم يرسل لها قسيمة الطلاق فهل يجوز لها شرعًا الزواج بآخر؟ طلقت منذ عام ونصف طلاقًا شفويًا للمرة الثالثة ثم سافرت لأهلها في الخارج، ويماطل المطلق في إرسال قسيمة الطلاق ويتهرب منها وترغب في الزواج من آخر، فماذا تفعل؟ هذا السؤال يتكرر بصورة أو بأخرى، إذ يصل الأمر أحيانا أن ينكر الزوج أنه طلق زوجته من الأساس، بينما ترغب المرأة في أن تتزوج بآخر، فكيف تعالج الشريعة هذا الامر؟



لمواجهة زواج القاصرات..غرامة وحبس 5 سنوات " زواج القاصرات "أحد أكثر الجرائم المروعة التى ترتكب بحق فتيات قاصرات قبل بلوغهن السن القانونى ،لتتتعالى الصرخات فى الآونة الأخيرة بضرورة إيجاد حلول جذرية و رادعة لهذه لقضية ، الأمر الذى يتطلب معه وضع ضوابط صارمة لاسئصالها من جذورها إلى جانب التوعية بخطورتها .



مستشار الرئيس السيسي يهاجم إبراهيم عيسى..تفاصيل أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم.



كيف يخرج المصريون من أوكرانيا بأمان لدول الجوار؟ تولى سفارة مصر فى كييف، اهتمامًا كبيرًا ومتابعة لحظة بلحظة لتطورات أوضاع المصريين المقيمين بأوكرانيا، فى ظل الأعمال العسكرية المستمرة فى أراضيها منذ بدء الهجوم الروسى، فجر الخميس الماضى، والمستمرة حتى وقتنا هذا بعد فشل مساعى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.



سبب هجرة الأطباء من مصر.. الرئيس السيسي يوضح علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.



"غوغل"تعطل خدمة حركة المرور المباشرة في أوكرانيا أوقفت "غوغل" مؤقتا ميزة حركة المرور المباشرة المتوفرة في خرائطها داخل أوكرانيا، التي قد تعطي مؤشرات عن التحركات العسكرية، مع احتدام المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.

السلطات المصرية تطالب المصريين بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية أعلنت السلطات المصرية أن حكومتي كل من رومانيا ومولدوفا قررتا فتح حدودهما أمام الفارين من الحرب في أوكرانيا وطالبت أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بالتوجه إلى هناك متى استطاعوا ذلك.



بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا..فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 طالب اتحاد كرة القدم الفرنسي باستبعاد منتخب روسيا من ملحق تصفيات كأس العالم التي ستقام بين 24 و29 مارس، والمؤهلة إلى بطولة 2022 في قطر التي تقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.



خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.



جولة تفقدية للرئيس السيسي بمشروعات القاهرة الكبرى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مرورًا بالكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى ومحور الشهيد، وصولًا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.



قرار مفاجئ من مجلس أوروبا ضد روسيا قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا في المجلس، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة.



أول تعليق من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

