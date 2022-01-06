بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم الحاسمة كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.



دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر دعاء يوم الجمعة .. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.



إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة أكدت إثيوبيا أنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول في عام 2022، وإكمال بناء سد النهضة..

خلى بالك.. الشاهد الزور يواجه حكم الإعدام فى هذه الحالة.. تعرف عليها يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

