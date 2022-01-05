النيابة المصرية تكشف تفاصيل هامة بشأن قضية "انتحار بسنت" أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات.



التوتر يزداد في السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات لقي شاب سوداني ثالث حتفه، الخميس، إثر إصابته برصاص حي في منطقة الصدر، من قبل القوات السودانية، خلال مشاركته في احتجاجات واسعة بالخرطوم.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. الأزهر يجيب هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. سؤال ورد إلى موقع صدى البلد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تقول سائلة: زوجي تركني في بلد إفريقي لا يعترف بالطلاق..

بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.