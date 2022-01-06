انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف يبدو أنه أسبوع الحوادث، فعقب حادث طريق الدائري الأوسطي بأقل من 24 ساعة وقع حادثين آخرين على طريق السويس - العين السخن حيث انقلب أتوبيس بالركاب، بالإضافة إلي انقلاب ونش في حادث آخر منفصل.



الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم الحاسمة كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر دعاء يوم الجمعة .. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.



إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة أكدت إثيوبيا أنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول في عام 2022، وإكمال بناء سد النهضة..